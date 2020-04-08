Более 700 граммов наркотиков изъяли в Петрозаводске за месяц

Нарушителей поймали во время проведения акции "Сообщи, где торгуют смертью", сообщили в МВД Карелии.

В марте было выявлено 53 административных правонарушения по линии незаконного оборота наркотиков.



Большая часть из них: 25 – по факту потребления наркотиков без назначения врача.



Из незаконного оборота изъято более 730 граммов наркотических и психотропных веществ.



Так, в Петрозаводске были задержаны два потребителя наркотиков. В ходе личных досмотров у обоих обнаружены и изъяты запрещенные вещества. Впоследствии был установлен гражданин, продавший мужчинам наркотики. Возбуждены уголовные дела.

Ранее полицейские в ходе рейда поймали 12 жителей Карелии за употреблением наркотиков.