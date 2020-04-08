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Более 700 граммов наркотиков изъяли в Петрозаводске за месяц

Новости. Общество
12:20, 09 Апреля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Рюмин
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Нарушителей поймали во время проведения акции "Сообщи, где торгуют смертью", сообщили в МВД Карелии.

В марте было выявлено 53 административных правонарушения по линии незаконного оборота наркотиков.

Большая часть из них: 25 – по факту потребления наркотиков без назначения врача.

Из незаконного оборота изъято более 730 граммов наркотических и психотропных веществ.

Так, в Петрозаводске были задержаны два потребителя наркотиков. В ходе личных досмотров у обоих обнаружены и изъяты запрещенные вещества. Впоследствии был установлен гражданин, продавший мужчинам наркотики. Возбуждены уголовные дела.

Ранее полицейские в ходе рейда поймали 12 жителей Карелии за употреблением наркотиков.

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