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Новости. Экономика
08:05, 27 Августа 2019
фото: ООО "Автоспецтранс"

В Петрозаводске презентовали экотехнопарк по обращению с отходами

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Презентация экотехнопарка состоялась на республиканском форуме "Диалог бизнеса и власти" в Петрозаводске.

Как сообщает компания "Автоспецтранс", проводящая в регионе "муорную реформу", задачи проекта экотехнопарка – создание в Карелии межмуниципального предприятия по комплексному обращению с отходами.

Экотехнопарк будет включать в себя комплекс механизированной сортировки отходов, ряд производств по переработке сырья, объект размещения неутилизируемых остатков сортировки ТКО, конструкция которого обеспечивает защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод. 

Площадь земельного участка, необходимая для размещения экотехнопарка, составляет не менее 25 Га. Мощность объекта - 200 тыс. тонн в год. Объем инвестиций в реализацию проекта – около 1 млрд рублей. Сообщается, что проект уже нашел финансовую поддержку в лице МСП Банка. 

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