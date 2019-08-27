В Петрозаводске презентовали экотехнопарк по обращению с отходами

Презентация экотехнопарка состоялась на республиканском форуме "Диалог бизнеса и власти" в Петрозаводске.

Как сообщает компания "Автоспецтранс", проводящая в регионе "муорную реформу", задачи проекта экотехнопарка – создание в Карелии межмуниципального предприятия по комплексному обращению с отходами.

Экотехнопарк будет включать в себя комплекс механизированной сортировки отходов, ряд производств по переработке сырья, объект размещения неутилизируемых остатков сортировки ТКО, конструкция которого обеспечивает защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод.

Площадь земельного участка, необходимая для размещения экотехнопарка, составляет не менее 25 Га. Мощность объекта - 200 тыс. тонн в год. Объем инвестиций в реализацию проекта – около 1 млрд рублей. Сообщается, что проект уже нашел финансовую поддержку в лице МСП Банка.



