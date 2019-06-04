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Новости. Общество
13:10, 04 Июня 2019

В Петрозаводске презентовали уникальный фотопроект

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В международный День защиты детей, 1 июня, петрозаводчанам показали фотографии уникального благотворительного фотопроекта "Мир без границ".

В эти выходные в торгово-развлекательном комплексе Петрозаводска прошло торжественное открытие фотовыставки "Мир без границ", приуроченное Международному Дню защиты детей. В честь праздника были организованы музыкальные и спортивные номера, а участникам фотоконкурса вручили памятные подарки.

В фотопроекте "Мир без границ" приняли участие 37 детей с ограниченными возможностями разного возраста. Также участниками благотворительных фотосессий стали спортсмены, музыканты, художники и местные политики.

Цель такого уникального проекта – привлечь внимание общественности к детям с инвалидностью и показать, что они такие же члены общества и достойны внимания, уважения, поддержки.

Организаторами проекта выступила карельская общественная организация "Я могу!", которая ведёт активную деятельность, направленную на социализацию и реабилитацию детей с инвалидностью через адаптивную физическую культуру.

Строительная компания "КСМ" оказала спонсорскую помощь проекту. Следует сказать, что компания традиционно и с большим удовольствием поддерживает самые разные социальные проекты, организованные в нашей республике. В компании считают, что помогать культуре, образованию, спорту, поддерживать одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, ветеранов, а также содействовать социальным инициативам – это норма жизни для серьёзного бизнеса!

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