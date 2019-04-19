В Петрозаводске при проверке автомобилей с "кенгурятниками" нашли 31 нарушение

В ГИБДД Петрозаводска подвели итоги профилактического мероприятия "Неисправный автомобиль".

С 16 по 18 апреля в Петрозаводске проходило профилактическое мероприятие "Неисправный автомобиль", направленное на профилактику аварийности по причине и с факторами технических неисправностей автомобилей, находящихся в эксплуатации, а также на пресечение нарушений водителями транспортных средств, в конструкцию которых незаконно внесены изменения.

В ходе рейдовых мероприятий проверено 322 транспортных средства, пресечено 31 нарушение административного законодательства.

Сотрудниками ГИБДД выдано 14 требований о прекращении противоправных действий.

По 6 фактам направлена информация в МРЭО ГИБДД МВД по РК для рассмотрения вопроса о прекращении регистрации.