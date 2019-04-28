09:49, 28 Апреля 2019
В Петрозаводске при столкновении автомобилей пострадала водитель и пожилая пассажирка
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В столице Карелии накануне столкнулись Skoda Fabia и ВАЗ.
Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, в Петрозаводске на ул. Репникова возле дома № 23 в субботу утром 30-летняя женщина-водитель автомобиля Škoda Fabia при выезде с прилегающей территории не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с автомобилем "ВАЗ", который двигался по главной дороге.
В результате ДТП телесные повреждения получила водитель иномарки и ее 82-летняя пассажирка. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.
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