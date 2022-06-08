В Петрозаводске приятельские посиделки закончились грабежом

В столице Карелии хозяин застолья отобрал телефон у гостя, чтобы продать гаджет.

В полицию поступило заявление от петрозаводчанина. Он сообщил, что стал жертвой грабежа. Об этом рассказали в МВД Карелии.

Как выяснилось, мужчина находился в квартире у 31-летнего знакомого и распивал с ним спиртное. В какой-то момент он достал телефон, чтобы сделать звонок, но хозяин жилья его отобрал. Гость попытался вернуть гаджет, но ему грубо отказали. Тогда он ушел домой.

Полицейские установили местонахождение подозреваемого. Тот признался, что телефон успел сбыть.

Возбуждено уголовное дело. Ранее фигурант уже имел судимость.

Ранее сообщалось, житель райцентра Карелии нашел на улице телефон и стал фигурантом уголовного дела.