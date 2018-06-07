В Петрозаводске приставы нашли спрятанную должником иномарку

В Петрозаводске мужчина, накопивший долг в размере 200 тысяч рублей, спрятал от приставов свой автомобиль Subaru.

Как сообщили в карельском управлении ФССП, у гражданина Н. имелись долги перед налоговой службой, ГИБДД, а также в пользу физических лиц.

"В целях установления имущества, принадлежащего должнику, на которое может быть обращено взыскание, судебным приставом-исполнителем были направлены запросы в регистрирующие органы. Согласно полученным сведениям последних стало известно, что за должником на праве собственности зарегистрировано автотранспортное средство Subaru. Иного имущества, на которое могло быть обращено взыскание, у должника не оказалось", - отметили в ведомстве.

Пытаясь установить, где находится иномарка, приставы пришли к выводу, что должник ее спрятал. В итоге автомобиль все-таки обнаружили.

"Сотрудники службы незамедлительно изъяли машину у должника, подвергли ее описи и аресту и переместили эвакуатором на стоянку Управления", - рассказали в службе.

Далее предполагалась оценка имущества специалистом-оценщиком и последующая реализации машины должника, однако делать этого не пришлось.

"Должник оплатил всю задолженность по сводному исполнительному производству, в том числе возместил расходы за оказание услуг эвакуатора и стоянку арестованного автомобиля", - резюмировали приставы.