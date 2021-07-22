В Петрозаводске приставы рассказали, как смогли «выбить» 390 тысяч рублей с должника

Житель Карелии был вынужден расплатиться с долгами, поскольку захотел продать свое жилье.

В петрозаводском отделении судебных приставов в отношении должника было возбуждено 12 исполнительных производств, включенных в состав сводного исполнительного производства на общую сумму 390 тыс. рублей. Об этом сообщает УФССП.

За должником было зарегистрировано жилое помещение в Пудоже, в отношении которого судебным приставом-исполнителем был введен запрет на действия по регистрации.

Запрет на совершение регистрационных действий с недвижимостью вынудил должника обратиться к приставам с целью снятия запрета, поскольку шел процесс подготовки договора купли-продажи этого жилого помещения.

В итоге должник внес на депозитный счет отделения судебных приставов сумму задолженности по сводному исполнительному производству в полном объеме.

Ранее сообщалось, что приставы в Карелии арестовали спецтехнику у предприятия, чтобы 126 рабочих смогли получить зарплату.