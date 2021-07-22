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Приставы в Карелии арестовали спецтехнику у предприятия, чтобы 126 рабочих смогли получить зарплату

Новости. Общество
15:12, 23 Июля 2021
фото: © Столица на Онего

В Кондопожском районе 126 работникам промышленного предприятия задолжали 10 млн рублей, сообщили в Службе судебных приставов Карелии.

В отделении судебных приставов по Кондопожскому району на исполнении находилось сводное исполнительное производство в отношении юридического лица о взыскании задолженности по оплате труда перед 126 работниками предприятия на общую сумму свыше 10 млн рублей.

Так, в рамках сводного исполнительного производства у должника было арестовано 6 единиц специальной техники, участвующей в производстве на общую сумму почти 6 млн рублей, в том числе погрузчик, самосвал, гусеничные экскаваторы, фронтальный погрузчик. Кроме того, обращено взыскание на денежные средства организации-должника, находящиеся на расчетных счетах в кредитных организациях.

Арестованное имущество прошло процедуру оценки, и было передано на реализацию. Полученные средства от реализации имущества направлены на погашение задолженности.

На сегодняшний день долг по оплате труда погашен в полном объеме.

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