Приставы в Карелии арестовали спецтехнику у предприятия, чтобы 126 рабочих смогли получить зарплату

В Кондопожском районе 126 работникам промышленного предприятия задолжали 10 млн рублей, сообщили в Службе судебных приставов Карелии.

В отделении судебных приставов по Кондопожскому району на исполнении находилось сводное исполнительное производство в отношении юридического лица о взыскании задолженности по оплате труда перед 126 работниками предприятия на общую сумму свыше 10 млн рублей.

Так, в рамках сводного исполнительного производства у должника было арестовано 6 единиц специальной техники, участвующей в производстве на общую сумму почти 6 млн рублей, в том числе погрузчик, самосвал, гусеничные экскаваторы, фронтальный погрузчик. Кроме того, обращено взыскание на денежные средства организации-должника, находящиеся на расчетных счетах в кредитных организациях.

Арестованное имущество прошло процедуру оценки, и было передано на реализацию. Полученные средства от реализации имущества направлены на погашение задолженности.

На сегодняшний день долг по оплате труда погашен в полном объеме.