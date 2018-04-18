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Новости. Общество
15:18, 18 Апреля 2018

В Петрозаводске продают ферму по добыче криптовалюты

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На сайте Avito продается готовая ферма для майнинга.

По сообщению продавца, под ферму арендована квартира. Она оснащена всем необходимым для майнинга оборудованием. В объявлении содержатся расчеты по расходам и чистой прибыли.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
sergo
2018-04-18 15:48:17
Майнить теперь так просто нельзя. Нужно регистрировать как минимум ИП и платить налоги.
Так что хозяина квартиры скоро ждет неприятный сюрприз, в виде повестки из налоговой.
А вычислят быстро. По расходам на электричество.
User
2018-04-18 15:42:05
Отличный бизнес! А сразу после продажи появится хозяин арендованной квартиры и выставит из нее майнеров вместе с фермой.
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