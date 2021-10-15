В Петрозаводске продают участок под автостоянку за 11 миллионов рублей

Администрация Петрозаводска информирует о продаже на аукционе двух участков земли на Лесном проспекте, предназначенных для обустройства автостоянки.

Государственное казенное учреждение Карелии «Управление земельными ресурсами» объявило аукционы на продажу двух земельных участков в Петрозаводске.

Оба участка расположены на Лесном проспекте. Один из них площадью около 10 тысяч квадратных метров продается с начальной ценой в 11 миллионов рублей. Начальная цена другого участка площадью чуть более полутора тысяч квадратных метров составляет 1 миллион 700 тысяч рублей. Вид разрешенного использования — хранение автотранспорта.

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе — 16 октября с 09.00, дата и время окончания приема заявок — 15ноября до 17.00.

Место приема заявок — Петрозаводск, набережная Варкауса, 3.

Дата и место проведения аукциона: 19 ноября 2021 года в 10.00, Петрозаводск, набережная Варкауса, 3.

Подробную информацию можно узнать на сайте администрации Петрозаводска.