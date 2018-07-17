В Петрозаводске продают здание школы

Покупателя постройки обяжут сохранить имеющийся у нее статус объекта социально-культурного назначения.

Администрация Петрозаводска объявила о начале приема заявок на участие в открытом по составу и закрытом по форме подачи предложений по цене конкурсе по продаже нежилого четырехэтажного здания (бывшее здание школы № 8), общей площадью 3003,5 кв. м. Строение расположено на земельном участке площадью 8896 кв. м по адресу: ул. Волховская, дом 10, и считается объектом социально-культурного назначения.

Начальная цена здания – 26 027 тыс. рублей с учетом НДС. Прием заявок на участие в конкурсе производится до 17 часов 14 сентября.

По условиям конкурса предполагается сохранение за сооружением статуса объекта социально-культурного назначения в течение пяти лет со дня перехода прав на приватизируемое имущество к приобретателю. При разработке проектной документации и при проведении реконструкции, ремонтных и иных работ предполагается сохранение внешнего архитектурного облика фасада строения.

Победителем будет признан заявитель, набравший наибольшую сумму баллов по трем критериям: предложенной цене, сроку проведения реконструкции и ремонта постройки и длительности периода сохранения социально-культурного назначения здания.