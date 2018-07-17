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Новости. Общество
10:52, 17 Июля 2018

В Петрозаводске продают здание школы

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Покупателя постройки обяжут сохранить имеющийся у нее статус объекта социально-культурного назначения. 

Администрация Петрозаводска объявила о начале приема заявок на участие в открытом по составу и закрытом по форме подачи предложений по цене конкурсе по продаже нежилого четырехэтажного здания (бывшее здание школы № 8), общей площадью 3003,5 кв. м. Строение расположено на земельном участке площадью 8896 кв. м по адресу: ул. Волховская, дом 10, и считается объектом социально-культурного назначения.

Начальная цена здания – 26 027 тыс. рублей с учетом НДС. Прием заявок на участие в конкурсе производится до 17 часов 14 сентября.

По условиям конкурса предполагается сохранение за сооружением статуса объекта социально-культурного назначения в течение пяти лет со дня перехода прав на приватизируемое имущество к приобретателю. При разработке проектной документации и при проведении реконструкции, ремонтных и иных работ предполагается сохранение внешнего архитектурного облика фасада строения.

Победителем будет признан заявитель, набравший наибольшую сумму баллов по трем критериям: предложенной цене, сроку проведения реконструкции и ремонта постройки и длительности периода сохранения социально-культурного назначения здания.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-07-17 11:11:57
Не нужен внешний враг, мы сами разрушим всё, если рядом нет барина с кнутом.
Беня
2018-07-17 12:31:56
... или комиссара в пыльном шлеме с мавзером в руке.....
Гость
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