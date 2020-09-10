В Петрозаводске продавец примерила на себя роль полицейского

В Петрозаводске возбуждено два уголовных дела, сообщили в МВД Карелии.
В одном из магазинов в микрорайоне Ключевая неизвестный дважды без оплаты вынес водку.
Продавец оба раза кричала и бежала за ним, но так и не смогла остановить похитителя.
Сотрудниками уголовного розыска установлен 28-летний подозреваемый. Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что периодически чрезмерно употребляет алкоголь. Денег на спиртное ему не хватало, поэтому он шел на преступление рядом с домом.
Возбуждены уголовные дела.
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