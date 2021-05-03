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В Петрозаводске продлили прием заявок на легкоатлетическую эстафету в честь Дня Победы

Новости. Общество
10:30, 04 Мая 2021
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Петрозаводчан приглашают на легкоатлетическую эстафету, посвящённую Дню Победы, прием заявок продлен до 6 мая, сообщили в администрации Петрозаводска.

В День Победы в Петрозаводске состоится традиционная легкоатлетическая эстафета по улицам города. Организаторы мероприятия, дирекция спортивных сооружений и спортивной подготовки Петрозаводска, планируют, что на праздничный забег зарегистрируются более 600 участников. Федерация лёгкой атлетики утвердила судейскую коллегию. Главный судья – Олег Зимон.

Для участия приглашают команды девушек и юношей от образовательных организаций, средних специальных учебных заведений и заведений профессионального образования, а также студенческие команды, коллективы физкультуры и любительских спортивных клубов. Забег стартует на площади Кирова и пройдет по проспекту Карла Маркса и улице Энгельса.

По решению организаторов, для участия в эстафете необходимо до 6 мая подать предварительную заявку в электронном виде с помощью интернет-сервиса orgeo.ru или в комиссию по допуску. Тел.76-28-33.

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