C 1 по 8 декабря жилищные инспекторы проверили качество уборки снега.

В Петрозаводске продолжается мониторинг состояния придомовых территорий многоквартирных домов зимой, сообщили в паблике Госкомитета Карелии по жилищному надзору.



Как рассказали в группе, в период с 1 по 8 декабря жилищные инспекторы проверили качество уборки снега на придомовых и городских территориях по 187 адресам.



Во дворах некоторых домов в районах: Октябрьский, Кукковка, Древлянка, Ключевая и в Центре обнаружили неубранный снег, гололед, колейность на тротуарах и дорогах.



Устранение нарушений контролируют инспекторы — информация оперативно была передана руководителям управляющих организаций, отметили в источнике.