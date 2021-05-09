В Петрозаводске продолжается ремонт трех дорог (ФОТО)

Подрядчик ремонтирует улицу Правды, Пряжинское шоссе и Лесной проспект.

Как сообщили в администрации города, в рамках нацроекта «Безопасные качественные дороги» АО «АБЗ-Дорстрой» продолжает ремонт городских магистралей и тротуаров. Сейчас подрядчик сосредоточил усилия на трех объектах. На улице Правды основные ремонтные работы уже завершены. На проезжей части Пряжинского шоссе ведется укладка верхнего слоя асфальта. На Лесном проспекте продолжаются фрезерование дорожного покрытия, демонтаж старого и укладка нового бортового камня. В работах задействованы более 30 единиц техники и несколько десятков специалистов, уточнили в мэрии.

Кроме того, в рамках гарантийных обязательств подрядчик устраняет выявленные замечания на объектах, отремонтированных в 2019 и 2020 годах.

Всего в рамках нацпроекта на 2021-2022 годы в разных районах карельской столицы отремонтируют 29 улиц и тротуары на семи из них.