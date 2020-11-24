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В Петрозаводске продолжается строительство школы на 1350 мест

Новости. Экономика
09:05, 25 Ноября 2020
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Компания "КСМ" поделилась свежим видео со строительной площадки.

Новая школа станет самым большим общеобразовательным учебным заведением в Карелии. Общая площадь – порядка 30 000 квадратных метров, это сравнимо с площадью пяти 100-квартирных домов. Количество учеников – 1350.

Проект нетиповой, оригинальный, необычный. Здание имеет сложную конфигурацию, это связано с существующей геометрией земельного участка, соблюдением требований инсоляции школьных помещений и необходимостью разделить начальную школу и среднюю / старшую школу.

Все помещения новой школы будут светлыми и очень просторными. К примеру, актовый зал на 870 мест, столовая на 480 посадочных мест, конференц-зал на 150 мест. Пять спортивных залов и тир, библиотека с медиатекой и зоной wi-fi, лаборатория РОСНАНО, благоустроенная уличная территория – здесь будет и детская игровая площадка для прогулок учеников младших классов, и большой стадион со всем необходимым оборудованием.

Школа условно разделена на 4 блока: блок А – спортивные залы, блоки Б и В – средняя и старшая школа, блок Г – начальная школа. Блоки А и Б на уровне 2-го этажа свяжет воздушный переход, чтобы облегчить детям перемещение из одного блока в другой без лишних десятков метров, и лишних минут.

В настоящее время во всех блоках школы ведутся внутренние отделочные работы, устройство слаботочных сетей и сетей вентиляции, устройство сетей ливневой канализации и т.д. На территории школы выполняется устройство теплотрассы и благоустройство, в том числе монтаж забора и малых архитектурных форм.

Подробнее о новой школе вы можете прочитать здесь.

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