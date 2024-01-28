В Петрозаводске продолжают рассматривать дело о взятках в отношении руководителя строительной организации

Фигурант обвиняется в совершении семи коррупционных преступлений.

В Петрозаводском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении руководителя организации, обвиняемого в даче и получении взяток, сообщили в пресс-службе инстанции.

Как рассказали в источнике, руководитель организации, осуществляющей деятельность в сфере дорожного ремонта и строительства, обвиняется в совершении семи коррупционных преступлений.

В судебном заседании, состоявшемся 25 января текущего года, завершили оглашение предъявленного обвинения. Суд приступил к исследованию доказательств. Следующее судебное заседание назначили на 6 февраля 2024 года.