В Петрозаводске проект поддержки детей с онкологией получил президентский грант

Благотворительный фонд имени Арины Тубис открыл социальную гостиную для детей с тяжёлыми заболеваниями.

Проект "Созвучие сердец" получил грант президента России на развитие гражданского общества. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.

В столице Карелии открылась социальная гостиная для детей с диагнозом "онкология". Ее обустроил благотворительный фонд имени Арины Тубис.

"С ребятами будут работать социальные работники, медицинские волонтеры различных направлений - больничные клоуны, арт-терапевты, а также психологи. В гостиную "Созвучие сердец" можно обратиться за поддержкой и помощью. Здесь будут проводиться реабилитационные программы для людей с онкопатологией: психологические тренинги, досуговые встречи, юридические консультации", - сообщили в мэрии Петрозаводска.

Проект получил финансирование Фонда президентских грантов. В его рамках идёт обучение добровольцев в сфере здравоохранения, которые выходят в больницы к детям и взрослым с тяжёлыми заболеваниями.

В скором времени предполагается начать работу по отдельному направлению - профилактике эмоционально-профессионального выгорания медперсонала учреждений здравоохранения.

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