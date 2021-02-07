Прохожие в Петрозаводске помогли задержать похитителя наушников

Молодой житель Петрозаводска попытался убежать с украденными наушниками из гипермаркета, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило сообщение о том, что 5 февраля около 22.00 в одном из крупных гипермаркетов города неизвестный попытался похитить наушники из отдела бытовой электроники.

По словам очевидцев, на кассе сработала сигнализация. Сотрудник службы безопасности подошёл к покупателю, на которого среагировала специальная рамка. Он попросил молодого человека показать карманы, однако тот отказался и попытался убежать. Охранник бросился за ним. На улице погоню увидели случайные прохожие, которые и остановили злоумышленника.

Петрозаводские полицейские установили личность подозреваемого. Выяснилось, что 25-летний петрозаводчанин был неоднократно судим за воровство. Свою вину житель карельской столицы признал, в содеянном раскаялся.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.