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Прохожие в Петрозаводске помогли задержать похитителя наушников

Новости. Общество
13:22, 08 Февраля 2021
фото: из архива © ИТАР-ТАСС
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Молодой житель Петрозаводска попытался убежать с украденными наушниками из гипермаркета, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило сообщение о том, что 5 февраля около 22.00 в одном из крупных гипермаркетов города неизвестный попытался похитить наушники из отдела бытовой электроники.

По словам очевидцев, на кассе сработала сигнализация. Сотрудник службы безопасности подошёл к покупателю, на которого среагировала специальная рамка. Он попросил молодого человека показать карманы, однако тот отказался и попытался убежать. Охранник бросился за ним. На улице погоню увидели случайные прохожие, которые и остановили злоумышленника.

Петрозаводские полицейские установили личность подозреваемого. Выяснилось, что 25-летний петрозаводчанин был неоднократно судим за воровство. Свою вину житель карельской столицы признал, в содеянном раскаялся.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.

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