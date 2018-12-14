В Петрозаводске произошел пожар в многоквартирном доме

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Жильцы дома на улице Репникова самостоятельно потушили огонь, сообщили в МЧС Карелии.
В 18.26 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска в составе 11 человек привлекались для ликвидации пожара в 5-этажном многоквартирном жилом доме на ул. Репникова, 59.
Жильцы дома справились с огнем до приезда пожарных.
Площадь повреждения – 0,5 кв м.
Погибших и пострадавших нет.
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