В Петрозаводске произошел серьезный пожар

Пожар на улице Речной тушили 15 человек, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшую субботу, 22 декабря, в 19.07 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска в составе 15 человек привлекались для ликвидации пожара в жилом доме на ул. Речной, 14. В 21.45 пожар ликвидирован.

Площадь повреждения – 20 кв м.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.