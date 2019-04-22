В Петрозаводске произошло два пожара в мусорных контейнерах

Пожары произошли на улицах Фрунзе и Мурманской 21 апреля, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 13.30 на ул. Фрунзе, 6 произошел пожар в пластиковом мусорном контейнере. В результате поврежден контейнер на площади 1 кв м.

В 18.04 еще один пожар в контейнере произошел на ул. Мурманской, 3 А. Площадь повреждения составила 6 кв м.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.