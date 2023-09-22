В Петрозаводске произошло жестокое убийство 37-летней женщины

Женщина, выброшенная из балкона 8 этажа, погибла еще до приезда скорой.

Как пишет «МК в Карелии», в минувшую пятницу, 22 сентября около 22.30, в квартире многоэтажки на улице Черняховского на Перевалке произошла трагедия.

Прохожие обнаружили у подъезда тело женщины. Позже выяснилось, что она упала с 8 этажа и разбилась. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали нетрезвого мужчину, которого заподозрили в убийстве.

Источник в силовых структурах сообщил изданию, что в квартире многоэтажки пьяный 36-летний мужчина поругался с 37-летней женщиной. По предварительным данным, в ходе спора он ударил ее ножом, а потом выбросил с балкона 8 этажа.

В результате женщина погибла еще до приезда скорой помощи, а подореваемого в убийстве задержали. Возбудили уголовное дело.