В Петрозаводске пройдет акция для доноров костного мозга

В четверг, 7 февраля, в Петрозаводске состоится акция по сдаче крови на типирование для национального регистра доноров костного мозга.

Акция приурочена ко Всемирному Дню борьбы против рака, который отмечается в мире 4 февраля ежегодно с 2005 года. Цель проведения — акцентирование внимания общественности на глобальных проблемах, связанных с онкологическими заболеваниями и повышение осведомлённости населения.

Акция будет проходить в 10.00 в лаборатории "ИНВИТРО" по адресу ул. Куйбышева д. 22.

"Донором может стать каждый человек. Благотворительный "Русфонд" организует в городах России серию акций по поиску доноров костного мозга. Потратив несколько минут и 9 миллилитров крови, каждый может спасти чью-то жизнь", - говорится в сообщении фонда.

С 2013 года "Русфонд" формирует Национальный регистр доноров костного мозга. На сегодняшний день в Национальном регистре собраны сведения о 80 тысячах доноров, и регистр постоянно пополняется.