08:59, 19 Апреля 2018
В Петрозаводске пройдет акция помощи приютам, в которых содержатся более 500 животных
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В ТЦ "Макси" с 20 по 29 апреля будет проходить благотворительная акция в поддержку двум приютам для бездомных животных.
"С 20 по 29 апреля 2018 г. в ТЦ "Макси", в магазине SPAR, проходит благотворительная акция добра в поддержку животных из двух приютов "Дорога домой" и "Первый общественный приют". Только благодаря помощи неравнодушных людей сейчас в приютах более 500 собак и кошек надеются обрести хозяев", - отмечают организаторы.
В дни проведения акции в торговом центре будут работать волонтеры, которые расскажут, как помочь животным.
"Мир станет немного лучше от вашего участия, и добро к вам обязательно вернется", - говорится в анонсе мероприятия.
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