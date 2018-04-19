В Петрозаводске пройдет акция помощи приютам, в которых содержатся более 500 животных

В ТЦ "Макси" с 20 по 29 апреля будет проходить благотворительная акция в поддержку двум приютам для бездомных животных.

"С 20 по 29 апреля 2018 г. в ТЦ "Макси", в магазине SPAR, проходит благотворительная акция добра в поддержку животных из двух приютов "Дорога домой" и "Первый общественный приют". Только благодаря помощи неравнодушных людей сейчас в приютах более 500 собак и кошек надеются обрести хозяев", - отмечают организаторы.

В дни проведения акции в торговом центре будут работать волонтеры, которые расскажут, как помочь животным.

"Мир станет немного лучше от вашего участия, и добро к вам обязательно вернется", - говорится в анонсе мероприятия.