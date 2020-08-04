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В Петрозаводске пройдет большой спортивный праздник

Новости. Спорт
17:20, 05 Августа 2020
фото: © Министерство спорта Республики Карелия
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Горожан ждут игры, соревнования, фестивали "Лето с ГТО" и "Олимпийская семья", сообщили в мэрии Петрозаводска.

В субботу, 8 августа, в карельской столице пройдут спортивные мероприятия, приуроченные ко Дню физкультурника и Всероссийскому Олимпийскому дню. Организаторы праздника приготовили для горожан разнообразную программу: 

9.00 – соревнования по баскетболу "Оранжевый мяч" (улица Герцена, 31б);

9.30 – старт спортивного дня, регистрация участников (стадион "Спартак");

11.00 – церемония открытия, разминка от чемпионки России по всестилевому карате Виктории Вовк;

11.15 – фестиваль "Лето с ГТО";

11.15 – соревнования по бадминтону;

11.15 – фестиваль "Олимпийская семья" (эстафеты для семейных команд);

15.00 – фестиваль детского дворового футбола 6х6.

Подготовка всех мероприятий проводится с учетом эпидемиологической обстановки, с соблюдением необходимых мер безопасности.

С подробной информацией о проведении праздника можно ознакомиться на странице Минспорта Карелии.

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