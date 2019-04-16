В Петрозаводске пройдет флешмоб по раздельному сбору пластика

Мероприятие состоится в субботу, 20 апреля, регистрация команд уже началась, сообщили в правительстве Карелии.

Субботник-игра-флешмоб под кодовым названием #спасибутылку стартует 20 апреля в 10.00 в микрорайонах города от контрольных пунктов, адреса которых будут сообщены командам за день до старта. Суть игры, в которой могут принять участие все желающие, в том, чтобы за 2 часа очистить городские территории от выброшенных пластиковых бутылок и научиться складировать их в накопители правильно.

Участники получат многоразовую тару для сбора артефактов, баллы будут начисляться за каждую собранную и сжатую ПЭТ бутылку, за каждую собранную отдельно крышечку и за каждый выложенный в соцсети уникальный фотоотчет с хэштэгом #спасибутылку. Минусы команда может получить за каждый вид вторсырья, который не принимается в накопители, а также за 15 минут опоздания к финишу.

Чтобы принять участие в субботнике-флешмобе, необходимо создать команду единомышленников из трех человек, подать заявку на участие в группе ВК под постом, указав при этом название команды, имя и фамилии игроков, контактный телефон, микрорайон(ы) проживания.