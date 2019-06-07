В Петрозаводске пройдет футбольный турнир "Кожаный мяч - Кубок Coca-Cola"

На стадионе "Юность" 8 июня состоятся игры 2 этапа всероссийских соревнований по детскому и юношескому футболу, сообщили в минспорта Карелии.

В матчах республиканского тура встретятся более 19 сильнейших футбольных команд юношей в средней и младшей возрастных группах из республики Карелия. Отборочные матчи юбилейного 55-го сезона турнира начались в марте. Всего в нынешнем сезоне соревнуется более 14,5 тысяч футбольных команд юношей и девушек.

Лучшие юные футболисты республики отправятся на объединенный финал всероссийских соревнований по детскому и юношескому футболу "Кожаный Мяч – Кубок Coca-Cola".

Для мальчиков он пройдет в начале сентября в Волгограде для команд старшей возрастной группы и в конце августа в Смоленске для команд средней возрастной группы. Для девочек финал состоится в конце июля в Крымске для старшей группы и в конце июня в Майкопе для средней.

Отслеживать результаты соревнований и следить за любимой командой теперь можно на официальном сайте "Кожаного мяча" в режиме онлайн.

Здесь же собрана вся полезная информация о правилах и этапах турнира. Подробности можно найти в официальном сообществе турнира в соцсети "ВКонтакте".