В Петрозаводске пройдет лыжная спартакиада школьников

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Соревнования пройдут 13 марта на трассе республиканского спортивного комплекса "Курган", сообщили в мэрии Петрозаводска.
В программе состязаний – лыжные эстафеты свободным стилем среди девушек и юношей 2001-2005-го годов рождения.
Главная задача спартакиады – привлечение ребят к занятиям физкультурой на свежем воздухе. Помимо этого гонки призваны повышать мастерство лыжников, занимающихся в спортивных школах, и выявлять тех, кто в дальнейшем сможет войти в сборные команды города и республики.
Заявки для участия в соревнованиях можно подавать до 12 марта по электронной почте: marina-Logvinec@yandex.ru.
Начало эстафет 13 марта в 14.00.
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