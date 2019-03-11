В Петрозаводске пройдет лыжная спартакиада школьников

Соревнования пройдут 13 марта на трассе республиканского спортивного комплекса "Курган", сообщили в мэрии Петрозаводска.

В программе состязаний – лыжные эстафеты свободным стилем среди девушек и юношей 2001-2005-го годов рождения.

Главная задача спартакиады – привлечение ребят к занятиям физкультурой на свежем воздухе. Помимо этого гонки призваны повышать мастерство лыжников, занимающихся в спортивных школах, и выявлять тех, кто в дальнейшем сможет войти в сборные команды города и республики.

Заявки для участия в соревнованиях можно подавать до 12 марта по электронной почте: marina-Logvinec@yandex.ru.

Начало эстафет 13 марта в 14.00.