В Петрозаводске пройдет международный фестиваль современной хореографии "Nord Dance"

Сегодня открывается продажа билетов на международный фестиваль современной хореографии "Nord Dance", который пройдет в столице Карелии с 8 по 16 июня.

Фестиваль соберет такие известные танцевальные компании, как JO STRØMGREN KOMPANI (JSK), (Норвегия), "Compañía Kaari & Roni Martin" (Финляндия), Susanna Leinonen Company (Финляндия), "ТанцТеатр" (Екатеринбург). Спектакли будут проходить на сценах Музыкального и Национального театров, а также театра "Творческая мастерская".

Откроет фестиваль премьера нового балета Кирилла Симонова "Чайка" на музыку Родиона Щедрина. Этот спектакль продолжает новаторскую тему в его творчестве. Вместо привычного балетного пола хореограф предлагает артистам наклонную плоскость, в спектакле, кроме танцовщиков, появляются драматические артисты – словом, новая "Чайка" способна удивить даже самых последовательных поклонников современной хореографии.

Артисты из Скандинавии привезут в Карелию три спектакля. Норвежский "Вирус" от компании JSK - одной из самых успешных танцевальных трупп Северной Европы, чьей домашней сценой является Норвежский оперный театр в Осло - отличим по экспрессивному и брутальному языку танца, абсурдному юмору и выразительной смеси элементов хореографического, драматического и кукольного театров. Этот коллектив по праву можно назвать хэдлайнером фестиваля.

Финский спектакль "Убить Кармен" совсем неожиданно оказывается созданным на базе искусства фламенко и предлагает зрителям страстную энергетику, живую музыку и зажигательные ритмы в исполнении интернациональной труппы. Хореограф Каари Мартин известна в мире как новатор современного фламенко и неоднократно получала самые престижные награды за свои работы, в том числе и на родине фламенко в Испании.

Коллектив одного из ведущих хореографов Финляндии Сусанны Лейнонен востребован не только у себя на родине, гастролирует и в Европе, и за океаном. В Петрозаводск ее труппа привезет спектакль "Касание гравитации". Созданная специально для постановок музыка, инновационные видеопроекции и световой дизайн образуют на сцене свою символическую вселенную.

Сегодня открывается продажа билетов на все спектакли фестиваля "Nord Dance", их можно приобрести в кассе Музыкального театра, а также на сайте mrteatr.ru. Как нам сообщили в театре, цены на билеты достаточно демократичные, а желающие посетить не одно мероприятие могут рассчитывать на скидки. На сайте Музыкального театра можно познакомиться с полной программой фестиваля и коллективами-участниками.