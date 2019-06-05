В Петрозаводске пройдет международный фестиваль современной хореографии

Фестиваль Nord Dance пройдет в Петрозаводске с 8 по 14 июня и соберет коллективы, работающие в жанре современного танца, из России, Норвегии и Финляндии, сообщили в минкультуры Карелии.

Премьерный балет Музыкального театра "Чайка. Искусство любить" откроет в субботу, 8 июня, международный фестиваль современной хореографии Nord Dance.

Сейчас в театре идут финальные репетиции нового спектакля. Фестиваль Nord Dance пройдет в Петрозаводске с 8 по 14 июня и соберет коллективы, работающие в жанре современного танца, из России, Норвегии и Финляндии.

В течение недели спектакли будут проходить на сценах Музыкального и Национального театров, Театра драмы "Творческая мастерская". В программе фестиваля есть также мастер-классы и лекции.

"Чайка. Искусство любить" станет первым спектаклем афиши Международного фестиваля современной хореографии Nord Dance. Далее карельский балет уступит сцену танцорам из Норвегии, Финляндии, Екатеринбурга и Москвы.

Всего в программе фестиваля шесть театральных вечеров, на которых зрителям будет представлено искусство современного танца во всем его творческом многообразии. Полностью программа фестиваля представлена на сайте Музыкального театра Карелии.