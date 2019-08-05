В Петрозаводске пройдет международный го-фестиваль

С 19 по 25 августа в Петрозаводске пройдет го-фестиваль "ДолГО будет КАРЕЛИЯ сниться!", сообщили в Минспорта Карелии.

В соревнованиях примут участие не только российские студенческие команды, но и спортсмены из Японии и Республики Корея.

Церемония открытия состоится 19 августа с 10.00 до 11.00 в конференц-зале гостиницы "Карелия" на наб. Гюллинга, 2.

Программа:

19-20 августа – командный Чемпионат Российского студенческого спортивного союза (РССС) по го.

21-22 августа – открытый Чемпионат по го;

23 августа – проведение совместных международных молодежных культурных мероприятий;

24-25 августа – всероссийские соревнования по го "Кубок Карелии".