В Петрозаводске пройдет международный го-фестиваль

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С 19 по 25 августа в Петрозаводске пройдет го-фестиваль "ДолГО будет КАРЕЛИЯ сниться!", сообщили в Минспорта Карелии.
В соревнованиях примут участие не только российские студенческие команды, но и спортсмены из Японии и Республики Корея.
Церемония открытия состоится 19 августа с 10.00 до 11.00 в конференц-зале гостиницы "Карелия" на наб. Гюллинга, 2.
Программа:
19-20 августа – командный Чемпионат Российского студенческого спортивного союза (РССС) по го.
21-22 августа – открытый Чемпионат по го;
23 августа – проведение совместных международных молодежных культурных мероприятий;
24-25 августа – всероссийские соревнования по го "Кубок Карелии".
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