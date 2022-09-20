В Петрозаводске пройдет митинг-концерт в поддержку российской армии

В четверг у стелы «Город воинской славы» состоится общественная акция, посвященная поддержке специальной военной операции на Донбассе.

Как сообщили в администрации города, 30 сентября исполняется 78 лет с момента освобождения Карелии от фашистской оккупации. Накануне памятной даты в Петрозаводске пройдет митинг-концерт, посвященный годовщине и поддержке специальной военной операции на Донбассе.

Волонтеры Победы приглашают всех неравнодушных прийти к стеле «Город воинской славы». Начало мероприятия в 13.00.