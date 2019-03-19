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Новости. Общество
18:40, 19 Марта 2019
фото: © Юрий Смитюк/TACC

В Петрозаводске пройдет очередная акция по сбору ртутьсодержащих отходов

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В четверг, 21 марта, состоится рейс передвижного пункта приема предметов, содержащих ядовитый металл, сообщили в мэрии Петрозаводска.

"Экомобиль" принимает не более 5 ртутьсодержащих предметов от одного человека. Юридическим лицам рекомендуется заключить договоры на утилизацию отходов этого типа с соответствующей организацией.

Как сдавать:

- собрать до пяти предметов с ртутью (5 ламп/4 лампы + 1 градусник/5 градусников и т.п.);

- упаковать их, чтобы не разбились в машине (завернуть в картон/пакет/ткань);

- выбрать удобную для себя точку в графике движения "Экомобиля";

- принести собранные предметы.

Подробности в группе "Экомобиль Петрозаводск". 

Справки по телефону в администрации города: 71-35-66.

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