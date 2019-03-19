В Петрозаводске пройдет очередная акция по сбору ртутьсодержащих отходов

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В четверг, 21 марта, состоится рейс передвижного пункта приема предметов, содержащих ядовитый металл, сообщили в мэрии Петрозаводска.
"Экомобиль" принимает не более 5 ртутьсодержащих предметов от одного человека. Юридическим лицам рекомендуется заключить договоры на утилизацию отходов этого типа с соответствующей организацией.
Как сдавать:
- собрать до пяти предметов с ртутью (5 ламп/4 лампы + 1 градусник/5 градусников и т.п.);
- упаковать их, чтобы не разбились в машине (завернуть в картон/пакет/ткань);
- выбрать удобную для себя точку в графике движения "Экомобиля";
- принести собранные предметы.
Подробности в группе "Экомобиль Петрозаводск".
Справки по телефону в администрации города: 71-35-66.
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