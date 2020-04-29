В Петрозаводске пройдет онлайн-вебинар, посвященный ситуации на рынке труда в условиях пандемии коронавируса

Онлайн-вебинар, посвященный ситуации на рынке труда и мерам поддержки безработных в условиях пандемии коронавируса, пройдет сегодня, сообщили в оперштабе.
Сегодня в 12.00 состоится онлайн-вебинар, посвященный ситуации на рынке труда в условиях пандемии коронавируса и мерам поддержки безработных жителей республики.
На вопросы отвечает начальник Управления труда и занятости республики Елена Фролова.
Трансляция пройдет здесь
Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков поручил еженедельно проводить вебинары. "Начиная с этой недели, руководители министерств и ведомств будут выходить на "прямую линию", в режиме онлайн рассказывать о проводимой работе и отвечать на вопросы наших граждан", - сообщил Парфенчиков на своей странице в соцсети.
Первый такой вебинар "ВКонтакте" провел МинЭк.
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