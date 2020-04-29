В Петрозаводске пройдет онлайн-вебинар, посвященный ситуации на рынке труда в условиях пандемии коронавируса

Онлайн-вебинар, посвященный ситуации на рынке труда и мерам поддержки безработных в условиях пандемии коронавируса, пройдет сегодня, сообщили в оперштабе.

Сегодня в 12.00 состоится онлайн-вебинар, посвященный ситуации на рынке труда в условиях пандемии коронавируса и мерам поддержки безработных жителей республики.

На вопросы отвечает начальник Управления труда и занятости республики Елена Фролова.

Трансляция пройдет здесь

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков поручил еженедельно проводить вебинары. "Начиная с этой недели, руководители министерств и ведомств будут выходить на "прямую линию", в режиме онлайн рассказывать о проводимой работе и отвечать на вопросы наших граждан", - сообщил Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Первый такой вебинар "ВКонтакте" провел МинЭк.