890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Предпринимателям упростили самоликвидацию на время эпидемии: разъяснения УФНС Карелии 2
29.04.2020 15:31
Школьников в поселке Карелии хотят отправить в интернат из-за разбитой дороги 13
29.04.2020 15:20
Приставы арестовали технику предприятия в Карелии, чтобы заставить вернуть полумиллионный долг 4
29.04.2020 18:40
Глава Карелии прокомментировал необходимость создания онлайн-карты заболевших коронавирусом (ВИДЕО) 13
29.04.2020 16:18
Автобусы и троллейбусы в Карелии не будут ездить до конца майских праздников 14
29.04.2020 19:37
В ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности ДТП, в котором легковушка "завалила" внедорожник 3
Сегодня 10:48
На ж/д вокзале Петрозаводска проверяют пассажиров, прибывших из регионов с неблагополучной обстановкой по Covid-19 (ФОТО) 1
Сегодня 06:40
Фасады домов в центре Петрозаводска перекрасят, и уже понятно, в какие цвета 3
29.04.2020 15:01

В Петрозаводске пройдет онлайн-вебинар, посвященный ситуации на рынке труда в условиях пандемии коронавируса

Новости. Общество
11:46, 30 Апреля 2020
фото: © паблик "Республика Карелия"
Загрузка...

Онлайн-вебинар, посвященный ситуации на рынке труда и мерам поддержки безработных в условиях пандемии коронавируса, пройдет сегодня, сообщили в оперштабе.

Сегодня в 12.00 состоится онлайн-вебинар, посвященный ситуации на рынке труда в условиях пандемии коронавируса и мерам поддержки безработных жителей республики.

На вопросы отвечает начальник Управления труда и занятости республики Елена Фролова.

Трансляция пройдет здесь

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков поручил еженедельно проводить вебинары. "Начиная с этой недели, руководители министерств и ведомств будут выходить на "прямую линию", в режиме онлайн рассказывать о проводимой работе и отвечать на вопросы наших граждан", - сообщил Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Первый такой вебинар "ВКонтакте" провел МинЭк.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.04.2020, 11:47
Запутавшемуся на дороге в Карелии водителю фуры грозит лишение прав
28.04.2020, 10:42
В Мурманской области коронавирус диагностировали более чем у тысячи человек
25.04.2020, 10:49
В Карелии очаги COVID-19 выявлены в девяти семьях
29.04.2020, 06:40
Власти Карелии опубликовали расширенную онлайн-карту заболевших коронавирусом
27.04.2020, 09:45
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Карелии
26.04.2020, 09:11
За сутки в Карелии у 12 человек выявили коронавирус

Чтиво

Сегодня 13:36
Без политики
Маркетплейс "Сделано в Карелии" – одна из форм помощи предпринимателям
О новом региональном проекте – в интервью с директором Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия Борисом Валитом.
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
29.04.2020 12:47
Ипотека сегодняшнего дня: новые реалии и новые условия
29.04.2020 09:00
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»