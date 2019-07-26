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Новости. Общество
17:20, 26 Июля 2019
фото: boatclub-ptz.ru

В Петрозаводске пройдет регата, посвященная Дню ВМФ

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Маршруты гонок пролегают вдоль набережной Онежского озера, сообщили в администрации Петрозаводска.

Соревнования на шверботах будут проводиться в акватории Петрозаводской губы Онежского озера неподалеку от территории Парка культуры и отдыха.

По информации Клуба любителей водного туризма, планируется участие шверботов в следующих классах: "Оптимист", "Ракета-270", "Кадет", "Луч" и "Юниор". Возраст участников - от 9 до 20 лет.

27 июля гонки пройдут с 11 до 16 часов.

Взрослый этап регаты запланирован на 28 июля. Предусмотрено участие яхт классов "Микро", "Круизер", "Крейсерские". Маршруты гонок также пролегают вдоль набережной Онежского озера.

Подробнее о состязаниях яхтсменов – на сайте КЛВТ.

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