В Петрозаводске пройдет суббота доноров

Жителей Карелии приглашают в ближайшую субботу на Республиканскую станцию переливания кроки.

Как сообщается в паблике станции, 13 марта планируется Донорская суббота. Прием доноров будет осуществляться с 8 до 12 часов по предварительной записи по номеру телефона регистратуры: +79658171085 или 76-42-65.

На станции переливания крови советуют отложить донацию на 1 месяц, если донор отмечает у себя любые признаки ОРВИ или был в контакте с больным коронавирусной инфекцией.

За сутки до донации и утром из рациона необходимо исключить всю жирную, острую и копченую пищу, а также молочные продукты, в том числе масло и сыр, колбасные изделия, яйца, финики, шоколад и бананы.

Ранее соощалось, служба крови Карелии остро нуждается в донорах отрицательного резуса всех групп.