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Новости. Общество
18:20, 01 Июня 2018

В Петрозаводске пройдет субботник на памятном месте

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Петрозаводчане наведут порядок на месте будущей Аллеи памяти воинам Красной Армии, сражавшимся в Советско-финляндской войне.

Экологическая акция по благоустройству общественной территории на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Калинина (в районе здания бывшего КЮМа) состоится 2 июня в 11 часов.

Организаторы субботника – управление благоустройства и экологии администрации города и Региональный исполком общественной организации "Офицеры России".

Экологическая акция даст старт реализации проекта, который поддержали многие ветеранские организации Карелии: в Петрозаводске будет создан новый архитектурный объект, посвященный Советско-финляндской войне. Заявка на его включение в муниципальную программу "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 гг. принимала участие в общественном голосовании по выбору приоритетных для благоустройства территорий.

Проект "Аллея памяти воинам Красной Армии, сражавшимся в Советско-финляндской войне 1939-1940 годов" предполагает высадку деревьев и обустройство газонов с обеих сторон пешеходной дорожки, выложенной тротуарной плиткой, а также строительство лестницы с перилами в месте подъема.

В поддержку проекта выступает Институт истории, политических и социальных наук ПетрГУ. Петрозаводск сыграл ключевую роль в событиях Советско-финляндской войны, на территории города происходил набор военных формирований, в том числе 18-ой Краснознаменной стрелковой дивизии, которая была укомплектована жителями Петрозаводска и Прионежского района. По замыслу авторов проекта - Регионального исполкома общественной организации "Офицеры России", - аллея может стать частью комплекса патриотических объектов, восстанавливающих страницы истории Города воинской славы.

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