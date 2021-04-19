В Петрозаводске пройдет субботник в сквере Карельских рун

Субботник приурочен к Году карельских рун, который объявлен в Карелии.

В Петрозаводске 27 апреля пройдет субботник по уборке территории сквера Карельских рун. Он появился на городской карте недавно – сквер расположен в районе Анохинского проезда, по соседству с колледжем железнодорожного транспорта.

Субботник приурочен к Году карельских рун, который объявлен в Карелии. С инициативой проведения уборки сквера выступило республиканское министерство национальной и региональной политики, и ее поддержали городские активисты, выступающие за сохранение и развитие карельского языка.