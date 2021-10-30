В Петрозаводске пройдет вечер памяти известного музыканта Лео Севеца

В Доме Кантеле состоится вечер-концерт Universum «Лео», посвященный музыканту легендарной группы «Myllarit» Лео Севецу.

Вечер, посвященный 55-летию Лео Севеца, ведущего солиста ансамбля «Кантеле» и не только, должен был пройти еще в прошлом году. Но творческим планам «Кантеле» по «вирусным» причинам не удалось осуществиться. Но 12 ноября вечер все-таки состоится.

«Вся его жизнь была связана с фолком и народной музыкой. Лео Севец был участником ансамбля народной музыки Петрозаводского государственного университета «Toive» и легендарной карельской группы «Myllarit», выступал сольно и с дочкой Ларин (проект «Севецкий союз»).В руках Лео йоухикко и кантеле не играли - разговаривали. Во многом благодаря его виртуозному, мастерскому исполнительству на этих древних народных инструментах возродилась игра на них в Карелии и за её пределами», - говорится в сообщении ансамбля «Кантеле».

В Доме Кантеле 12 ноября вновь можно будет услышать музыку, которую создал талантливый фолк-музыкант и которая нравилась ему. На вечере-концерте Universum «Лео» выступят ансамбли «Кантеле» и «Toive», музыкант, участник группы «Myllarit», журналист Арто Ринне, музыкант и композитор Татьяна Умнякова и др.