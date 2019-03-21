В Петрозаводске пройдет "Весенняя ярмарка"

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Начался прием заявок от организаций и ИП, желающих принять участие в работе торговой площадки, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Ежегодная "Весенняя ярмарка" будет работать с 24 по 28 апреля на специализированной площадке на ул. Инженерной.
Специалисты городского управления потребительского рынка предлагают предпринимателям и организациям, желающим реализовать в торговых рядах свои товары, подавать заявки на электронный адрес ut@petrozavodsk-mo.ru.
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