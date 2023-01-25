В Петрозаводске пройдет встреча с людьми, теряющими память, и их родственниками

В Петрозаводске начинает работу проект по проведению семейных мероприятий для людей, страдающих деменцией, и их близких.

На своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский затронул чувствительную тему, касающуюся пожилых людей с потерей памяти, нарушением ориентации во времени и пространстве. Среди правил, позволяющих снизить риск развития этих негативных явлений - активное общение.

«В Петрозаводске начинает работу проект по проведению семейных мероприятий для таких людей и их близких. Это инструмент социализации и эмоциональной поддержки пожилых с нарушениями когнитивных функций, когда они собираются вместе, пьют чай, разговаривают, танцуют, поют, участвуют в мастер-классах, слушают старые песни. А для родственников - это возможность видеть своих близких счастливыми и радостными», - написал Владимир Любарский.

Первая встреча состоится 11 февраля. Подробности - у координатора Екатерины Мазуро и в группе проекта.