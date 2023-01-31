В Петрозаводске пройдет встреча с людьми, ухаживающими за пожилыми с деменцией

Встречи направлены на эмоциональную, психологическую поддержку для лиц, осуществляющих уход за пожилыми с деменцией, сообщили организаторы проекта.

В Петрозаводске начал работу проект по проведению семейных мероприятий для людей, страдающих деменцией, и их близких.

Сегодня на странице организаторов сообщается, что продолжается регистрация на «Группу поддержки ухаживающих за пожилыми с деменцией».

Первая встреча состоится уже 28 февраля в 17.15. Место проведения: «Точка кипения-Петрозаводск», проспект Ленина, 31.

«Группа поддержки ухаживающих за пожилыми с деменцией» - это встречи, направленные на эмоциональную, психологическую поддержку для лиц, осуществляющих уход за пожилыми с деменцией. Встречи будут осуществляться на постоянной основе 1 раз в месяц.

Организаторы приглашают принять участие родственников, осуществляющих уход за человеком с деменцией, а также специалистов учреждений социального обслуживаниях, работающих с пожилыми с деменцией.

Встречи бесплатные!

Предварительная запись обязательна!

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться здесь: https://leader-id.ru/events/392610

В случае возникновения вопросов, Вы можете написать в сообщения группы Вместе против деменции.Петрозаводск.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске начинает работу проект по проведению семейных мероприятий для людей, страдающих деменцией, и их близких.