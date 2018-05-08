В Петрозаводске пройдут "Чистые игры", за участие в которых можно выиграть крутые призы

В это воскресенье, 13 мая, в карельской столице пройдет большой экологический праздник. Став участником мероприятий, можно выиграть отличные призы.

С утра в Петрозаводске стартуют "Чистые игры" – командные соревнования, уже полюбившиеся горожанам. Для того чтобы принять в них участие, надо зарегистрировать команду и 13 мая в 10.00 прийти на место старта (Лососинском шоссе, у ресторана РЦ "Горка"). Там каждой команде выдадут карты, перчатки, мешки и инструкции по раздельному сбору мусора.

Победителям организаторы обещают крутые призы. К примеру, можно выиграть сертификаты на лечение зубов.

А в 14.30 там же откроется единственный в нашей республике квест-маршрут "Карелия заповедная".

"Двигаясь по карте, вы откроете для себя национальные парки и заповедники карельской земли. Разгадайте головоломки, найдите ответы, сокрытые в стендах, прочитайте QR-коды, прикоснитесь к удивительным уголкам нашего края. Успешно справившись с заданиями, каждый участник получит модный аксессуар – браслет с изображением одного из элементов вышивки, найденной на территории Водлозерского парка", - говорится в анонсе мероприятия.

Организаторы призывают брать с собой друзей и родных. Будет весело! Всех участников обещают угостить чаем с блинами.

Более подробную информацию о празднике можно узнать вот здесь.