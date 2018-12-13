В Петрозаводске пройдут первые в этом году лыжные гонки

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Городские соревнования по гонкам свободным стилем состоятся в это воскресенье, 16 декабря, на Кургане сообщили в мэрии Петрозаводска.
Старт – 11.00.
К забегам будут допущены физкультурники, имеющие спортивный разряд не ниже второго. Обязателен медицинский допуск.
Для лыжников разных возрастных групп предусмотрены различные дистанции - от двух с половиной до семи с половиной километров.
Возрастные категории: 2003 -2004 годы, 2001-2002 годы, до 2000 года.
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