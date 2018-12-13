В Петрозаводске пройдут первые в этом году лыжные гонки

Городские соревнования по гонкам свободным стилем состоятся в это воскресенье, 16 декабря, на Кургане сообщили в мэрии Петрозаводска.

Старт – 11.00.

К забегам будут допущены физкультурники, имеющие спортивный разряд не ниже второго. Обязателен медицинский допуск.

Для лыжников разных возрастных групп предусмотрены различные дистанции - от двух с половиной до семи с половиной километров.

Возрастные категории: 2003 -2004 годы, 2001-2002 годы, до 2000 года.