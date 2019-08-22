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Новости. Спорт
18:20, 22 Августа 2019

В Петрозаводске пройдут соревнования по биатлону

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Соревнования пройдут 28 и 29 августа на республиканском спортивном комплексе "Курган", сообщили в мэрии Петрозаводска.

В программе межрегиональных соревнований по биатлону "Приз Владимира Драчёва" организаторы запланировали состязания юношей и девушек 1998 года рождения и младше, а также ветеранов.

Среди участников – воспитанники петрозаводского клуба "СКА" и отделения биатлона Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва. Соревнования пройдут в двух дисциплинах.

В среду, 28 августа, состоятся "Роллер-гонки" на дистанциях от 7,5 до 15 километров. В 11.00 стартуют девушки, а в 13.50 – юноши. В этот же день в 12.30 пройдёт торжественная церемония открытия состязаний.

В четверг, 29 августа, состоятся соревнования по "Кросс-спринту" на дистанциях от трёх до шести километров. Девушки стартуют в 11.00, юноши – в 12.45. В 15.00 пройдёт награждение победителей.

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Комментарии

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однозначно
2019-08-22 18:36:04
Так называемый заслуженный мастер спорта России с 2002 по 2010 год выступал за сборную Белоруссии. Бегал туда-сюда как политический проститут. Перебежчикам доверять нельзя.
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