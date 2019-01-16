В Петрозаводске пройдут соревнования по сборке кубика Рубика на скорость

В Детско-юношеском центре Петрозаводска пройдут городские соревнования по спидкубингу "КУБОР 2019", сообщили в администрации города.

Главные состязания для всех любителей кубика Рубика состоятся в субботу, 19 января.

Детско-юношеский центр и проект Молодёжный технопарк приглашают принять участие в открытых городских соревнованиях по спидкубингу (сборке кубика Рубика на скорость) "КУБОР 2019" в Петрозаводске.

В программе предусмотрены четыре дисциплины:

- классический кубик 3х3х3

- кубик 2х2х2

- зеркальный куб 3х3х3 (mirrorbloks)

- пирамида Меферта

Для участия в соревнованиях необходима предварительная регистрация по ссылке до 17 января.

Ориентировочное время начала – 19 января в 10 часов (пр. А.Невского, 71).

По всем вопросам можно обращаться в группу "Молодежный Технопарк в Петрозаводске", по телефону +79062079149 (Евгений) или писать на электронную почту: 79062079149@yandex.ru