В Петрозаводске пройдут соревнования по сборке кубика Рубика на скорость

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В Детско-юношеском центре Петрозаводска пройдут городские соревнования по спидкубингу "КУБОР 2019", сообщили в администрации города.
Главные состязания для всех любителей кубика Рубика состоятся в субботу, 19 января.
Детско-юношеский центр и проект Молодёжный технопарк приглашают принять участие в открытых городских соревнованиях по спидкубингу (сборке кубика Рубика на скорость) "КУБОР 2019" в Петрозаводске.
В программе предусмотрены четыре дисциплины:
- классический кубик 3х3х3
- кубик 2х2х2
- зеркальный куб 3х3х3 (mirrorbloks)
- пирамида Меферта
Для участия в соревнованиях необходима предварительная регистрация по ссылке до 17 января.
Ориентировочное время начала – 19 января в 10 часов (пр. А.Невского, 71).
По всем вопросам можно обращаться в группу "Молодежный Технопарк в Петрозаводске", по телефону +79062079149 (Евгений) или писать на электронную почту: 79062079149@yandex.ru
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