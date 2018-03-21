В Петрозаводске пропал подросток

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Полиция Петрозаводска разыскивает Ярослава В., 2003 года рождения, сообщает МВД Карелии.
"Он накануне вечером, 20 марта, около 18 часов ушел на прогулку из дома по улице Нойбранденбургской. До настоящего момента местонахождение <…> Ярослава не известно", - сказано в сообщении министерства.
Мальчик был одет в темно-синюю куртку, темно-синюю шапку, темно-синие спортивные брюки, кроссовки синего цвета с коричневыми вставками.
Всех лиц, располагающих какой-либо информацией о его местонахождении, просят позвонить по телефонам: 8911-423-33-83 или (88142)73-92-29.
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