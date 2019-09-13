В Петрозаводске пропала 14-летняя девочка

Полиция разыскивает Яну Староверову, которая ушла из дома три назад и до сих пор не вернулась.

Как сообщает МВД Карелии, Яна Алексеевна Староверова ушла из дома в Петрозаводске 10 сентября и до настоящего момента ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 14 лет, худощавого телосложения, рост 162 см, волосы светло-русые до плеч, глаза зеленые, на лице веснушки.

Была одета: желтая куртка, джинсы черные, белые кроссовки.

Ранее неоднократно уходила. Может находиться среди подростков в торговых центрах города.

Сотрудники полиции просят всех, кому известны значимые сведения о местонахождении подростка, сообщать информацию по телефонам: +7-921-224-10-64, (8142) 755-000 или 02 (с мобильного – 102).